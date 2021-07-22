Son dakika... Manken Gizem Akbaş gece kulübünde dehşeti yaşadı! Acımasızca darp edildiği anlar kamerada

Manken Gizem Akbaş, Mücahit İsmail Ay'la bir süre arkadaşlık yaptı. Ancak kendisini aldattığı ve darp ettiği gerekçesiyle ayrıldı. Gizem Akbaş, kendisini darp eden Ayta'dan şikayetçi oldu. Ancak tehditler yüzünden bu şikayetinden vazgeçti. Ayrılığı kabullenemeyen Mücahit İsmail Ayta, "Seni öldürürüm" diyerek tehditlere başladı. Bunun üzerine Gizem Akbaş, eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın peşini bırakmadı. Sahte hesaplarla kendisini ve yakınlarını takip etmeye başladı. Beşiktaş'ta 16 Temmuz akşamı bir eğlence mekanına eğlenmeye giden Gizem Akbaş'ın, sosyal medya hesabından takip ederek bulunduğu yeri öğrenen Mücahit İsmail Ayta, o mekâna gitti.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA



Gizem Akbaş, lavaboya gitmek için dışarı çıkmasını fırsat bilen Mücahit İsmail Ayta hızla Akbaş'ın yanına gitti. Manken Akbaş'ı yumruklamaya başlayan Ayta, yere düşen kadını acımasızca yumruk ve tekmelerle darp etmeye devam etti. Çevredekilerin müdahale etmesiyle Mücahit İsmail Ayta, genç kadından uzaklaştırıldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Hastaneye kaldırılan Gizem Akbaş'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu ve burnu kırıldı. Gizem Akbaş, kendisini acımasızca darp eden Mücahit İsmail Ayta'nın ise olay sonrasında ifade bile vermeden tatile gittiğini belirtti.

"YA BENİMLE OLACAKSIN, YA ÖLECEKSİN" DİYOR



Gizem Akbaş, "Amacı beni öldürmekti. Şikayetçiyim, beni öldürmek istiyor çünkü. Ya benimle olacaksın ya öleceksin diyor. Dakikalarca beni darp etti. Tekme atıyor, burnuma vuruyor, yerdeyken baygınlık geçirdiğim halde hala beni dövmeye devam ediyor" dedi. Daha önce de Mücahit İsmail Ayta'nın kendisini darp ettiğini ifade eden Akbaş, olay sonrası annesine, "Beni rahatsız etmeyin ben tatile gidiyorum" dediğini ifade etti. Akbaş, "Elini kolunu sallaya sallaya tatile gidiyor. Korkuyorum, cani çünkü. Dövdüğü zaman gözündeki o donukluğu gördüm, ikinci kez gördüm. Çünkü beni iki kez öldürmek istedi" dedi.



"TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"



Darp raporu aldıktan sonra defalarca polisi aradığını söyleyen Akbaş, "Şahıs ile alakalı bilgi alabilir miyim dediğimde, şu an ifadesinin alınmadığını söylediler. Korkuyorum, elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Herhangi bir yerden çıkabilir. Çünkü o gün de pusuya yattı, şu an buradan herhangi bir yerden çıkmayacağını bilmiyorum. Ölmek istemiyorum. Tutuklansın, cezası neyse çeksin. Uzaklaştırma kararına rağmen bana zarar verdi, tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"



Psikiyatrik ilaçlar kullandığını, uyuyamadığını ve yemek yiyemediğini belirten Akbaş, "Böyle bir dövmek yok. Beni öldürmek istedi. Beni öldüresiye dövdü. Biri bana haberim olmadığı anda dokunduğunda tekrar dayak yiyeceğim korkusu yaşıyorum. Panik atağım iyice tetikledi. Psikolojik yardım alacağım" dedi.

"YÜZÜME ÖZELLİKLE YAPTI"



Dizindeki yaraları gösteren Akbaş, vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiğini vurgulayarak ağzı burnu kan doluyken Ayta'nın bütün gücüyle kendisni yerlerde sürüklediği ve yüzünü ayakkabısıyla ezdiğini belirterek "Yüzüme özellikle yaptı, mankenlik yaptığımı biliyordu. İstemiyordu. Ben yüzüme herhangi bir kesici bir şeyle zarar verip ya da kezzap ya da yanıcı, yakıcı bir madde atmadığı için şükrediyorum" dedi.

BİR HAFTA SONRA GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan Mücahit İsmail Ayta'nın bugün polis tarafından gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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