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AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Son dakika... Manisa'nın iki ilçesinde orman yangını

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Son dakika... Manisa'nın iki ilçesinde orman yangını

Manisa'nın Demirci ve Soma ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Demirci'ye bağlı İcikler Mahallesi Karapınar mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına bir söndürme uçağı, 3 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Manisa ve Demirci'den yönlendirilen itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Kontrol altına alma çalışmaları süren yangında orman arazisinin yanında bulunan 60 dönüme yakın ekili tarım arazisinin de zarar gördüğü belirtildi.

Soma'ya bağlı Çerkez Sultaniye Mahallesi civarında da ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına bir helikopter ve 4 arazözle müdahale başlatıldı.

 

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