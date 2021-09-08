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HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Manisa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.09.2021 - 14:03 | Son Güncelleme:

Son dakika! Manisa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

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Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

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  • Manisa Demircide korkutan yangın
  • Manisa Demircide korkutan yangın
  • Manisa Demircide korkutan yangın
  • Manisa Demircide korkutan yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yukarı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçları ve Demirci Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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