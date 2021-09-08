AA
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Son dakika! Manisa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Yukarı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ve 4 helikopter, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçları ve Demirci Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.