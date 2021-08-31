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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son dakika! Manisa'da orman yangını

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Son dakika! Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Bünyanosmaniye Mahallesi'ndeki, ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 3 dozer sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Son dakika Manisada orman yangını

 

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