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Son dakika... Manisa'da lise önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı, şüpheli şahıs gözaltına alındı! İşte saldırganın kaçış anının görüntüsü

Güncelleme Tarihi:

#Manisa Turgutlu#Lise Önü Saldırı#Silahlı Olay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 08:51

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Manisa Valiliği 8 kişinin yaralandığını ve saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan, saldırganın elinde silahla okul önüne geldiği anlar, ardından ateş açması ve olay yerinden kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. Yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Manisada lise önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı, şüpheli şahıs gözaltına alındı İşte saldırganın kaçış anının görüntüsü
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli, çocuklarının durumunu öğrenmek üzere okula geldi.
Son dakika... Manisada lise önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı, şüpheli şahıs gözaltına alındı İşte saldırganın kaçış anının görüntüsü
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

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Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"22 Eylül 2026 günü saat 07.59 sıralarında, Turgutlu ilçemiz İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alınmıştır. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların, en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika... Manisada lise önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı, şüpheli şahıs gözaltına alındı İşte saldırganın kaçış anının görüntüsü
Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Ayrıntılar Geliyor...

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Son dakika... Manisada lise önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı, şüpheli şahıs gözaltına alındı İşte saldırganın kaçış anının görüntüsü

Haberin Devamı

Son dakika... Manisada lise önünde silahlı saldırı: 8 öğrenci yaralandı, şüpheli şahıs gözaltına alındı İşte saldırganın kaçış anının görüntüsü

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#Manisa Turgutlu#Lise Önü Saldırı#Silahlı Olay

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