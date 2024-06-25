Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.



"İSTANBUL'U ETKİLEMEZ"



Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Soma'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Ersoy, "Türkiye'de 5.5'a varan depremlerin yıkıcılığı düşünülürse 4.8 önemli bir deprem. Bölgede çok fazla önemli fay var. 4.8'i bundan sonraki aktivitelerle izleyip değerlendirmek gerekiyor. Manisa'daki depremin İstanbul'dan hissedildiğine dair bilgim yok. Normalde hissedilmemesi gerekiyor uzak bir bölge. Buradaki deprem Marmara'daki fay kolunu etkilemez, tetiklemez. Manisa depreminin İstanbul depremini tetiklemesi söz konusu olamaz" dedi.





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"KENTTE OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Manisa Valisi Enver Ünlü deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ünlü "İlk gelen bilgilere göre kentte olumsuz bir durum yok, araştırmalarımız devam ediyor" dedi.