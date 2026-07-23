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Son dakika... Manisa’da iki minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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#Manisa#Şehzadeler#Trafik Kazası
Son dakika... Manisa’da iki minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 12:01

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Karaoğlanlı'dan Manisa yönüne dönüş için manevra yapan 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsü, kavşakta 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Manisa’da iki minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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#Manisa#Şehzadeler#Trafik Kazası

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