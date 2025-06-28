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Son dakika | Manisa’da büyükbaşlarda 'şap' alarmı! 8 köy karantinaya alındı...

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#Manisa#Şap Hastalığı#Selendi
Son dakika | Manisa’da büyükbaşlarda şap alarmı 8 köy karantinaya alındı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 00:25

Son dakika haberine göre; Manisa Selendi'nin Kırsal Çamyayla Mahallesi’nde büyükbaşlarda şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın tespitiyle birlikte 8 köy karantinaya alındı.

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Selendi ilçesine bağlı kırsal Çamyayla Mahallesi’nde, büyükbaşlarda şap hastalığı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köylerinde büyükbaş ve küçükbaşların alım- satımı ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemiz Çamyayla Mahallesinde 23.06.2025 tarihinde şap hastalığı çıkmıştır. Söz konusu hastalıkla ilgili Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köyleri karantina altına alınmıştır. Karantina sebebiyle her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştır. Ahırların dezenfeksiyon işleminin dikkatlice yapılması ve süreç bitene kadar alınan tedbirlere uyulması gerekmektedir. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır."


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#Manisa#Şap Hastalığı#Selendi

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