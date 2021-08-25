Son dakika! Manisa Kula'da orman yangını
Son dakika haberine göre, Manisa’nın Kula ilçesinde, makilikte çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa’nın Kula'nın kırsal Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerindeki makilikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, ormana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, toplam 30 arazöz ve itfaiye aracı ile 90 orman işçisi sevk edildi.
ÇİFTLİKTEKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verirken, alevlerin yaklaştığı bir hayvan çiftliği boşaltıldı.
Söndürme çalışmaları sürüyor.