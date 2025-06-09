Son dakika: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

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Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 9, 2025

48 yaşındaki Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu bugün Zeyrek'in durumuna ilişkin yaptığı son açıklamada "Bugün itibarıyla dünden farklı olarak iyi yönde bir gelişme yok ama negatif bir gelişme de yok. Mevcut hayatta kalma mücadelesi devam ediyor" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Zeyrek'in ölüm haberi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum.



Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2025

CHP LİDERİ ÖZEL: YÜREĞİM YANIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in ölüm haberi sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

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Özel mesajında, "Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayallari birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi?



En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik.

Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayallari birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim.



İçimde nasıl… pic.twitter.com/oldpYg3KQx — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 9, 2025

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TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: YAKINLARINA VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) June 9, 2025

AK PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere, sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

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Gözden Kaçmasın Hastaneden Ferdi Zeyrek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama Haberi görüntüle

Zeyrek’in elektrik çarpmasıyla ağır yaralandığı kazaya dair soruşturmada Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre henüz şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

Musa Kesler'in haberine göre, kaza nedeninin belirlenmesi için Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Elektrik Mühendisleri Odası’ndan bilirkişi heyeti tayin etti. Bu heyet olay yerinde ve kaçak akımın çıktığı mekanizmada gerekli incelemeleri yaptı. Bilirkişi Heyeti’nin ilk tespitlerine göre makine dairesinde ‘67 Watt’ büyüklüğünde bir kaçak akım süreci vardı. Ayrıca havuzun mekanizmalarının bulunduğu makine dairesi havuza çok yakın bir yere yapıldığı için su sızıyordu.

KOROZYON OLMUŞ

Sızan sular da ortamda nemi artıyor ve elektrik mekanizmasında korozyona sebep oluyordu. Daha önce de birkaç kez arıza çıkmıştı. Bu nedenle makine dairesinin havuza çok yakın yapılması ilk ciddi hata bulgusu olarak ele alınıyor. Öyle ki hem kurtarmaya gelen 112 ekibi hem de sonrasında bilirkişi heyeti çalışmalarını yaparken kaçak riski halen devam ediyordu.

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Soruşturmayı yürüten Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü şu an için ‘sabotaj’ ya da benzer bir kasıta dair bulguya ulaşmadı. Ancak her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak titiz bir soruşturma yürütülüyor. İlk aşamada kazaya hangi ihmallerin yol açtığı ve bu ihmallerin sorumlusu veya sorumluları tespit edilecek. Bu tespit de bilirkişi raporu üzerinden yapılacak.



Elektrik kaçağı ‘makine dairesi’ denilen yerdeki, havuz suyunun pompalanmasını ve devir daimini sağlayan mekanizmanın elektrik panosunda meydana geldi. ‘Dalgalı voltaj’ denilen bir akım var panoda. Başkan Zeyrek’in 3-5 dakika boyunca bu akıma maruz kaldığı değerlendiriliyor. Dar küçük bir yerdeki bu panoda kazadan bir gün önce bir arıza çıktı. Bu arıza tekrar edince Başkan Ferdi Zeyrek, “Bir inip bakayım” diyerek kontrol etmek istedi. Eşi de itiraz ederek uyardı. Başkan Zeyrek de müdahale etmeyeceğini sadece kontrol edeceğini söyleyerek yalnız başına panonun olduğu yere indi.

MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Bir süre sonra eşi ‘pat’ diye bir gürültü duydu. Hemen durumu anladı ve şalteri indirip, elektriği kesti. Başkan Zeyrek’i kendinden geçmiş bir halde yatarken buldu. Zeyrek merdivendeyken akıma kapılıp düşmüştü. İndiği yer dar küçük bir yerdi. Nemli ve ıslak olması daha da ağır bir durum oluşturdu. Dar bir yer olduğu için de ekipler Zeyrek’i oradan çıkarmakta epey zorlanırken bu 5-6 dakika sürdü.

KIZI: İHMALDİ

-FERDİ Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, öncesini, olay anını ve detayları Instagram hesabından olayı şöyle anlattı: “Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hâlâ elektrik çarpıyordu yani kaçak akım rolesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ayrıca şalterin atmaması için voltajı bilerek arttırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.”



Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Ferdi Zeyrek'in kariyeri, mimarlık alanında başladı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra memleketi Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.