Son dakika... Manavgat yangınını takip eden CNN TÜRK ekibi ölümden döndü! Canlı yayında o anları anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün 4 farklı yerde başlayan yangın devam ediyor. Yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 58 kişinin tedavisi sürüyor.

Yangın felaketini takip eden CNN TÜRK ekibi de ölümden döndü. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever yaşadıkları korku dolu anları canlı yayında anlattı.

İşte Ceylan Sever'in anlattıkları...

Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte şu an Oymapınar Köyü'ndeyiz. Burada yaşanan durumu anbean aktarıyoruz, mağdur vatandaşların seslerini duyurmaya çalıştık.

Buradaki yangın söndürüldükten sonra Bakan Pakdemirli'nin açıklamasında söylediği hayatını kaybeden vatandaşın, hayatını kaybettiği Kepezbeleni Köyü'ne ulaşmak istedik ve Halil Kahraman'la birlikte Kepezbeleni'ne doğru yola çıktık.

Manavgat Barajı'na geldiğimizde baraj girişinde birkaç vatandaş gördük. Onlardan biri de Hasan Arslan'dı, o da oraya gitmek istediğini söyledi. Hasan Arslan'ı da aracımıza aldık, falezlerin arasından Kepezbeleni'ye ulaşmaya çalıştık.

Komple bir mahallenin yok olduğunu gördük, 1 veya 2 kalmıştı, diğer tüm evler yanmıştı, Hasan Arslan'ın evi de dahil. Daha sonra buraya dönmek için tekrar yola çıktık çünkü Kepezbeleni'ye giden tüm yollar kapanmış, yol tamamen alevlerle kaplanmıştı.

Manavgat Barajı'na doğru geri döndüğümüzde çok zor anlar yaşadık, ölümden döndük. Çünkü her ne kadar yangını söndürme işlemleri devam etse de çok büyük bir alan. Bulunduğumuz yerden geçerken, zaten çok girintili bir yol. Ağaçlar alev almış, bir yandan taşlar kayalar kopup yola düşüyor, bir yanda tamamen yol dumanla kaplı hiçbir şey göremiyoruz. O an öldüğümüzü düşündük. Verilmiş sadakamız var desek yerinde olur bence.

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