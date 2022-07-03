HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Maltepe'de gecekonduda yangÄ±n

#YangÄ±n#Maltepe#Gecekondu

Maltepe'de gecekonduda Ã§Ä±kan yangÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan 2 gecekonduya da sÄ±Ã§radÄ±. YangÄ±nda yaralÄ± ve can kaybÄ± bulunmazken gecekondularda hasar oluÅŸtu.Â

Haberin DevamÄ±

YangÄ±n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Maltepe BaÅŸÄ±bÃ¼yÃ¼k Mahallesi Korkmaz Sokak Ã¼zerinde bulunan gecekonduda Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek yakÄ±nlarda bulunan 2 ayrÄ± gecekonduya sÄ±Ã§radÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. VatandaÅŸlar gecekondulardan tahliye edilirken mahalle sakinleri kendi Ã§abalarÄ±yla alevlere mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin uzun sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken mahalle sakinleri de soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdi. Â Olayda yaralÄ± ve can kaybÄ± bulunmazken gecekondularda hasar oluÅŸtu.Â 

Son dakika... Maltepede gecekonduda yangÄ±n



YangÄ±nda evi zarar gÃ¶ren Ferhat Acar, "DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k, baktÄ±k arka taraf yanÄ±yor. Hortumlarla mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Biz de kendimizi zor dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±nca da halk bize yardÄ±m etti. BirazÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼k. 15-20 dakika sonra itfaiye geldi. Ä°tfaiye de bize yardÄ±m etmiÅŸ oldu. Halimiz bu, bir ÅŸey yapamÄ±yoruz. Biz de izliyoruz ÅŸu an. Åžu anda benim bildiÄŸim 3 tane ev yandÄ±. Buradan baÅŸladÄ± alt tarafa sÄ±Ã§radÄ±, orada biz oturuyoruz." dedi.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#YangÄ±n#Maltepe#Gecekondu

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Ezber bozan bir araÅŸtÄ±rma KadÄ±nlar sabah, erkekler akÅŸam spor yapmalÄ±...

Ezber bozan bir araÅŸtÄ±rma! KadÄ±nlar sabah, erkekler akÅŸam spor yapmalÄ±...

#SaÄŸlÄ±k
45 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼nyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sÄ±rrÄ± ne HikÃ¢yeyi baÅŸtan sona deÄŸiÅŸtirecek

45 yÄ±l önce dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sÄ±rrÄ± ne? 'Hikâyeyi baÅŸtan sona deÄŸiÅŸtirecek'

#Wow! Sinyali
â€˜BÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±ma vasiyet videolarÄ± Ã§ekip gÃ¶nderdimâ€™

â€˜Bütün arkadaÅŸlarÄ±ma vasiyet videolarÄ± çekip gönderdimâ€™

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araÅŸtÄ±rma KadÄ±nlar sabah, erkekler akÅŸam spor yapmalÄ±...

Ezber bozan bir araÅŸtÄ±rma! KadÄ±nlar sabah, erkekler akÅŸam spor yapmalÄ±...

#SaÄŸlÄ±k
45 yÄ±l Ã¶nce dÃ¼nyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sÄ±rrÄ± ne HikÃ¢yeyi baÅŸtan sona deÄŸiÅŸtirecek

45 yÄ±l önce dünyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sÄ±rrÄ± ne? 'Hikâyeyi baÅŸtan sona deÄŸiÅŸtirecek'

#Wow! Sinyali
â€˜BÃ¼tÃ¼n arkadaÅŸlarÄ±ma vasiyet videolarÄ± Ã§ekip gÃ¶nderdimâ€™

â€˜Bütün arkadaÅŸlarÄ±ma vasiyet videolarÄ± çekip gönderdimâ€™

#Seren Serengil