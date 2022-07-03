Son dakika... Maltepe'de gecekonduda yangÄ±n

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YangÄ±n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Maltepe BaÅŸÄ±bÃ¼yÃ¼k Mahallesi Korkmaz Sokak Ã¼zerinde bulunan gecekonduda Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek yakÄ±nlarda bulunan 2 ayrÄ± gecekonduya sÄ±Ã§radÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. VatandaÅŸlar gecekondulardan tahliye edilirken mahalle sakinleri kendi Ã§abalarÄ±yla alevlere mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ä°tfaiye ekiplerinin uzun sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken mahalle sakinleri de soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdi. Â Olayda yaralÄ± ve can kaybÄ± bulunmazken gecekondularda hasar oluÅŸtu.Â

YangÄ±nda evi zarar gÃ¶ren Ferhat Acar, "DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k, baktÄ±k arka taraf yanÄ±yor. Hortumlarla mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Biz de kendimizi zor dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±nca da halk bize yardÄ±m etti. BirazÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼k. 15-20 dakika sonra itfaiye geldi. Ä°tfaiye de bize yardÄ±m etmiÅŸ oldu. Halimiz bu, bir ÅŸey yapamÄ±yoruz. Biz de izliyoruz ÅŸu an. Åžu anda benim bildiÄŸim 3 tane ev yandÄ±. Buradan baÅŸladÄ± alt tarafa sÄ±Ã§radÄ±, orada biz oturuyoruz." dedi.