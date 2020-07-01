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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Son dakika... Maltepe'de eski koca dehşeti

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Son dakika... Maltepe'de eski koca dehşeti
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İstanbul Maltepe'de boşandığı kocası tarafından sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden kadın ile kocası arasında tartışma çıktı. Kadını yere yatıran eski koca silahla ateş etmeye başladı.

Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

 

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