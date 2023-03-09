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Son dakika: Malatya'da korkunç kaza! 7 kişi hayatını kaybetti

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#Malatya#Trafik Kazası#Kamyon
Son dakika: Malatyada korkunç kaza 7 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 21:17

Malatya’da kayısı yüklü kamyonun şarampole uçtuğu kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Yukarıulupınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Darende istikametine seyir halinde olan Fikret Z. (37) idaresindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.Kazada araç sürücüsü Fikret Zaif (37) ile birlikte Mustafa Öksüz (50), Osman Pirinç (35), Bayram Gür (36), Emir Zarif (11), Osman Ünsal (53), İbrahim Özbeg'in (27) hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden şahısların cenazeleri olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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#Malatya#Trafik Kazası#Kamyon

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