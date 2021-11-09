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Son dakika! Malatya'da bina çöktü: Yaralılar var

#Malatya#Bina#Çökme

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi yaralı kurtarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, "Olaydan kaç kişinin etkilendiği yönünde bilgi olmamakla birlikte yaklaşık 20 civarında insan olduğu söyleniyor" dedi. AFAD'dan yapılan açıklamada da "Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir." denildi.

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Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

İLK KARELER GELDİ

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Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

9 KİŞİ ENKAZDAN YARALI KURTARILDI

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'da 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

Son dakika Malatyada bina çöktü: Yaralılar var

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Binanın çökmeden önce hali

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 9 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre... Enkazın altından 9 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"ENKAZ ALTINDA 2 KİŞİ VAR"

Çukurdere muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş CNN Türk'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Malatya'nın en işlek caddelerinden İnönü Caddesi'nde... Son 2 kişi var içeride. Onlar binanın çökmeyen yerlerinde. Tüm ekiplerimiz burada. İnşallah onlar da sorunsuz çıkarılır. İnşallah can kaybı olmadan onları da çıkaracağız. Net bir bilgi. AFAD ve UMKE ekipleri ulaşıyor. Seslerini de duyuyoruz. Yerlerini değiştirmeleri istendi, inşallah sorunsuz çıkarılacak.

 

DHA muhabiri, Taha Ayhan CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarım saat göçük meydana geldi. İki katlı apartmanın altında bulunan işyerlerindeki vatandaşların yaralı olduğu bilgisi geldi. Ekipler geldi, enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmak için çalışma başlatıldı. Bir anda göçüğün olduğu söyleniyor.

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Bizim gözlemlerimize göre biraz önce 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı görüldü. Bir kaç kişinin daha enkaz altında kaldığı bilgisi var. Bu cadde kalabalık bir cadde, buralara onlarca ambulans gelmeye devam ediyor. Jandarma, polis ekipleri çevre güvenliğini almış durumda. Ekipleri çalışmaları devam ediyor. Yaşamını yitiren vatandaşın olup olmadığı bilinmiyor. Burası yoğun bir nokta, Malatya'nın kent merkezine yakın, yoğun bir nokta."

Ayrıntılar geliyor...

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#Malatya#Bina#Çökme

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