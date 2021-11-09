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Son dakika! Malatya'da bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı

#Malatya#Bina#Çökme

Malatya'da bir binada nedeni bilinmeyen bir göçük meydana geldi. Göçüğün ardından çok sayıda vatandaş enkazın altında kaldı. Kısa sürede arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, enkazından altından 13 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Malatya Valisi Aydın Baruş ise enkazın altında yaklaşık 20 kişinin olabileceğini söyledi. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

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Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

İşte dakika dakika olay yerinden gelişmeler...

SAAT - 19.03 BAKAN KOCA SON DURUMU AKTARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca göçükle ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirildi."

SAAT - 18.48 BİNADA TADİLAT MI YAPILDI?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yıkılan binada tadilat yapıldığı ve kolonların kesildiği iddialarıyla ilgili olarak, "Bize ulaşmış bir ihbar ve tadilat izni için bir başvuru olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika Malatyada bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı

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SAAT - 18.33 İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bir binada meydana gelen göçük nedeniyle oluşan enkaz sonrası arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla bölgededir. Göçükten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız, kalbimiz Malatyalı kardeşlerimizle." ifadelerini kullandı.

SAAT - 18:23 ENKAZDAN 13 YARALI ÇIKARILDI

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.

Son dakika Malatyada bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı

SAAT - 18:10 AK Parti Malatya milletvekili Öznur Çalık: Bölge Malatyamızın en işlek caddesi. İlk andan itibaren haberler ve bilgiler geldi. Resmi olmayan rakamlara göre şu anda 12 vatandaşımız sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Resmi rakamlara göre 11 vatandaşımız çıkarıldı. İçeride de kahvede olanlarla ilgili olarak da 10-15 vatandaşımızın olduğu bilgisi var. Bütün arama kurtarma ekiplerimiz orada. Ben de Meclis'ten çıktım. Olayın olduğu bölgeye geçiyorum. 40-50 yıllık bir bina. O bölge eski binalardan oluşuyor. Ama binanın eskiliğinden mi kaynaklandı hasardan mı kaynaklandı bilinmiyor. Hasar tespiti yapıldıktan sonra netlik kazanacak.

İLK KARELER GELDİ

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SAAT - 18:00 11 VATANDAŞ KURTARILDI

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çöken binanın enkazından 11 vatandaşın çıkarıldığını bildirdi.

SAAT - 17: 54 MALATYA VALİSİ: 10 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Malatya Valisi Aydın Baruş CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Enkaz altında yaklaşık 20 kişi olmasını bekliyoruz. Üst katında bir kahvehane var. 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Çalışmalar devam ediyor. AFAD ekiplerimiz, belediyemizin ekipleri çalışıyor. Sayı konusunda kesin bir bilgi veremiyoruz, orada bulunanların ifadeleri bunlar. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Durumu çok ciddi olan yok kurtarılanlar arasında."

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Son dakika Malatyada bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı

Binanın çökmeden önceki hali...

Bina naden çöktü?) Baruş, "Şu anda nedenini bilmiyoruz. Ağır hasarlı bir bina değil. Bina içinde çalışma yapılmış olabilir diye tahmin ediyoruz. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sonuç ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

(Enkaz altında kaç kişi var?) Baruş, "Arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor. İlerleyen dakikalarda durum belli olur." dedi.

SAAT - 17: 49 AFAD: EKİPLER OLAY YERİNDE

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'da 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" dendi.

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#Malatya#Bina#Çökme

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