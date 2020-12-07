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AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Malatya'da askeri araç devrildi: 5 yaralı

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Son dakika... Malatya'da askeri araç devrildi: 5 yaralı
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Malatya Adliyesine giden Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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