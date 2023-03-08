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Son dakika: Malatya'da 5 katlı bina çöktü

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#Malatya#Deprem#Afad
Son dakika: Malatyada 5 katlı bina çöktü
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 16:25

Malatya'da depremde ağır hasar alan beş katlı bina çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı. Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Son dakika: Malatyada 5 katlı bina çöktü

Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.

DHA Muhabiri Taha Ayhan olay bölgesinden şu bilgileri aktardı:

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeyiz. 5 katlı apartman çöktü. Şu anda askeri personeller dinleme yapıyor, itfaiye ekipleri de bölgede. Şeritler çekildi. Birçok bina yıkılmıştı bu bölgede. 50 yıllık bina olduğu düşünülüyor. Çatırtı sesi sonra bina çöküyor. Ekipler 1 kişinin binaya girip eşyalarını almak istediğini öne sürüyor.

Son dakika: Malatyada 5 katlı bina çöktü

Detaylar geliyor...

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#Malatya#Deprem#Afad

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