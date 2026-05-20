Son dakika: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem | Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi

Haberin Devamı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.00'da gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi.

Malatya'daki bu deprem Kahramanmaraş ve Diyarbakır başta olmak üzere çevredeki 5 ilde de hissedildi.

MALATYA'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Yavuz'un açıklaması şu şekilde oldu: Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Haberin Devamı

Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.

BAKAN ÇİFTÇİ: SAHA TARAMASI DERHAL BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'daki depremle ilgili paylaşımda bulundu. Çiftçi, ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirten Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

OLUMSUZ İHBAR YOK'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem ile ilgili saha taramalarının devam ettiğini ifade ederek, ''İlimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar olumsuz bir ihbar ve bilgi alınmamıştır. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun'' ifadelerine yer verdi

Haberin Devamı





BAKAN KURUM: İHBAR YOK, İRTİBATTAYIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki 5.6'lık depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, paylaşımında "Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verdi.

BAKAN URALOĞLU: HABERLEŞMEDE SORUN YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Çiftçi, Malatya'daki 5.6'lık depremden kaynaklı karayollarında ve haberleşme altyapısının etkilenmediğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı:

Haberin Devamı

Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk belirlemelere göre karayollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Tüm güzergâhlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

AFAD OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

AFAD tarafından, Malatya'daki 5.6'lık depremin ardından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada olumsuz bir durumun olmadığına dikkat çekildi. AFAD'ın açıklaması şu şekilde oldu:

Haberin Devamı

Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL: BİZİ KAYGILANDIRIYOR

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremi CNN TÜRK'te değerlendirdi. Pampal, konuşmasında şu bilgileri verdi:

Malatya oldukça hassas bir bölge. Çevredeki faylar 7'nin üzerinde deprem üretebilir. Ovacık fayı, Malatya fayı var. Malatya bu faylara yakın olduğu için hassas bir bölge. Bu faylar enerji biriktirmiş faylar. Bu nedenle oradaki depremler bizi kaygılandırıyor.



Yedisu fayı sırada bekliyor. Bölgede 250 yıldır enerji biriktirmiş 7'nin üzerinde deprem üretebilecek faylar var.



Türkiye'nin her yeri örümcek ağı gibi aktif faylar tarafından kırılmış kesilmiş durumdadır. Ve deprem gerçeği de buradan kaynaklanmaktadır.

Haberin Devamı

Malatya Fayı, Ovacık Fayı, Yedisu Fayı Kuzey Anadolu fayıyla Doğu Anadolu fayının tam da kesiştiği kavşak bölgesi bu bölge. O bakımdan burada bundan sonra depremler 7'nin üzerinde 7 buçuğu bulabilecek depremler maalesef ki söz konusu.



Ülkemizi depreme hazırlamazsak depreme dayanıklı yapılar da yaşamazsak, bu depremler olmaya devam edeceğine göre, acıları çekmeye devam edeceğiz demektir.

Malatya'daki 5.6'lık depreme ilişkin bakanlardan peş peşe açıklama geldi. Yapılan paylaşımlar şu şekilde oldu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." dedi.