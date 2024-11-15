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Son dakika: Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Deprem#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 10:52

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Malatya'nın ardından Rize'de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.46 merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Doğanşehir’in yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Rize'de saat 12.02'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Malatya Doğanşehir’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerini kullandı.

 

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Son dakika: Malatyada 4.9, Rizede 4.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Malatyada 4.9, Rizede 4.7 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Deprem#Son Dakika

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