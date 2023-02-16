Son dakika! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 17:45'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre şehirlerden de hissedildi.
Ayrıntılar gelecek...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-02-16
Saat:17:45:41 TSİ
Enlem:38.183 N
Boylam:37.847 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/E7kNwFg3i4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi