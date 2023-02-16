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Son dakika! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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#Malatya Deprem#Son Dakika Deprem#Son Depremler
Son dakika Malatyada 4.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 18:02

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.0 km. derinliğinde gerçekleşti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 17:45'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre şehirlerden de hissedildi. 

Ayrıntılar gelecek...

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