Son dakika! Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 17:45'te merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre şehirlerden de hissedildi.

Ayrıntılar gelecek...