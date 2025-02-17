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Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Kale#Deprem
Son dakika... Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 18:51

Son dakika haberi... Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan sarsıntıya ilişkin değerlendirme geldi. CNN Türk canlı yayınında konuşan Ersoy, "2023 depremlerinin olduğu yerlerde uzun süre deprem olmayacaktır ama o bölgelere komşu bölgelerde deprem meydana gelecektir. 4.4'lük bir deprem bizim normalimiz. Bu büyüklükte depremler ülkemizin her yerinde oluyor." diye konuştu.

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AFAD'ın verilerine göre; saat 18:41'de, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Yerin 7 km altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. 

PROF. DR. ERSOY: 4.4'LÜK BİR DEPREM BİZİM NORMALİMİZ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi yorumladı: 2023 depremlerinin olduğu yerlerde uzun süre deprem olmayacaktır ama o bölgelere komşu bölgelerde deprem meydana gelecektir. 4.4'lük bir deprem bizim normalimiz. Bu büyüklükte depremler ülkemizin her yerinde oluyor

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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.

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#Malatya#Kale#Deprem

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