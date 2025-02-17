Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın verilerine göre; saat 18:41'de, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 km altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

PROF. DR. ERSOY: 4.4'LÜK BİR DEPREM BİZİM NORMALİMİZ

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Malatya'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi yorumladı: 2023 depremlerinin olduğu yerlerde uzun süre deprem olmayacaktır ama o bölgelere komşu bölgelerde deprem meydana gelecektir. 4.4'lük bir deprem bizim normalimiz. Bu büyüklükte depremler ülkemizin her yerinde oluyor

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MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını açıkladı.