Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03:30’da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD deprem (@DepremDairesi) June 19, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-06-19
Saat:03:30:18 TSİ
Enlem:38.184 N
Boylam:38.075 E
Derinlik:3.3 km
Detay:https://t.co/cPI1jxGPdg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi