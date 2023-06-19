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Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Deprem#Son Depremler
Son dakika... Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 03:39

Son dakika haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 03:30’da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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#Malatya#Deprem#Son Depremler

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