Son dakika: Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10:55'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde hissedilirken derinliği 9.69 km olarak açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA



Depremin ardından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.