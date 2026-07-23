Son dakika... Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 10:38
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.26'da, merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 11,46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan 18 Temmuz'da da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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