Son dakika... Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan ilk açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.54'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7,55 kilometre derinlikte kaydedildi.
Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
MALATYA'DAKİ DEPREMLER
Malatya bölgesi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktalarına yakın bir konumda yer alır. Bu yüzden tarih boyunca hem büyük hem de orta büyüklükte birçok depremle karşılaşmıştır. Aşağıda Malatya’da gerçekleşen başlıca depremler, fay analizleri ve sismotektonik özelliklere dair özet bilgiler yer almaktadır:
3 Mart 1893 – Malatya Depremi (~M7.1)
Türkiye’nin en ölümcül depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti; yaklaşık 885 kişi yaşamını yitirdi, Mercalli ölçeğinde X (Aşırı) olarak değerlendirildi
5 Mayıs 1986 – Doğanşehir Depremi (Mw 6.1)
Derinliği ~9,6 km olan bu deprem, maksimum VIII şiddetinde hasara yol açtı; artçı sarsıntı (Mw 5.8) bir ay sonra meydana geldi. Yaklaşık 15 kişi öldü, yüzü aşkın kişi yaralandı
16 Ekim 2024 – Kale Depremi (~Mw 5.9–6.0)
Malatya–Kale merkezli bu depremde ciddi yapı hasarı ve panik yaşandı; şiddetli yaralanma kaydedilmedi
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi (Mw 7.8) ve sonrası (Mw 7.6)
Malatya ovası da etkilendi; özellikle Battalgazi, Yeşilyurt ve çevresinde yoğun yıkım yaşandı. AFAD verilerine göre yer merkezli sarsıntı ivmesi 0.48 g’a kadar çıktı