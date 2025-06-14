Son dakika... Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan ilk açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 11.54'te merkez üssü Pütürge ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7,55 kilometre derinlikte kaydedildi.

Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'DAKİ DEPREMLER

Malatya bölgesi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktalarına yakın bir konumda yer alır. Bu yüzden tarih boyunca hem büyük hem de orta büyüklükte birçok depremle karşılaşmıştır. Aşağıda Malatya’da gerçekleşen başlıca depremler, fay analizleri ve sismotektonik özelliklere dair özet bilgiler yer almaktadır:

Tarihî Depremler