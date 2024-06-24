Son dakika haberi... Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 22:25'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-24
Saat:22:25:20 TSİ
Enlem:38.27694 N
Boylam:37.82667 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/FoyDlV5jlv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
AFAD verilerine göre; saat 22:26'da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.