Son dakika... Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 02.03'te merkez üssü merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.