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Son dakika... Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

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#Malatya#Deprem#Son Depremler
Son dakika... Malatyada 3,9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 02:18

Son dakika haberi... AFAD'ın verilerine göre, saat 02.03'te Malatya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 02.03'te merkez üssü merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

 

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#Malatya#Deprem#Son Depremler