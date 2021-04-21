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Haber Giriş: 21.04.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Malatya’da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Malatya’da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:45’te meydana gelen depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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