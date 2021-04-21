Son dakika: Malatya’da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15:45’te meydana gelen depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2021
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Battalgazi (Malatya)
Tarih-Saat : 21.04.2021, 15:45:09 TSİ
Enlem : 38.2726 N
Boylam : 38.6951 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/gTUBZCd2WY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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