Son dakika... Mahkemeden Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı sorusu

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İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile katıldı. Talebi sorulan şikayetçi Hatice Cengiz, söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti. Cengiz'in avukatı ise eksiklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı'na yazı yazılarak Türkiye'de yargılanan sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise Türkiye'de mükerrer cezalandırılmalarını engellemek için karar örneğinin gönderilmesine de hükmetti. Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, 24 Şubat'a ertelendi. Hatice Cengiz, duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.