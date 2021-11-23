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Son dakika... Mahkemeden Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı sorusu

#İstanbul#Cemal Kaşıkçı#Suudi Arabistan
Son dakika... Mahkemeden Suudi Arabistana Cemal Kaşıkçı sorusu

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı katletildilmesine ilişkin davada mahkeme, Suudi Arabistan'da soruşturma veya kovuşturma yapılıp yapılmadığını sorulmasına karar verdi. Mahkeme, kesinleşmiş karar var ise sanıkların Türkiye'de mükerrer ceza almalarını engellemek için kendilerine gönderilmesini istedi.

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İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 26 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile şikayetçi Hatice Cengiz avukatı Ali Ceylan ile katıldı. Talebi sorulan şikayetçi Hatice Cengiz, söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti. Cengiz'in avukatı ise eksiklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Bakanlığı aracılığıyla Suudi Arabistan Krallığı'na yazı yazılarak Türkiye'de yargılanan sanıklar hakkında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise Türkiye'de mükerrer cezalandırılmalarını engellemek için karar örneğinin gönderilmesine de hükmetti. Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, 24 Şubat'a ertelendi. Hatice Cengiz, duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

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#İstanbul#Cemal Kaşıkçı#Suudi Arabistan

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