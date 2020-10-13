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Haber Giriş: 13.10.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Son dakika... Mahkemeden flaş Enis Berberoğlu kararı

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Son dakika... Mahkemeden flaş Enis Berberoğlu kararı
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14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MAHKEME KARARINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrasında Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden yargılamaya yer olmadığına ilişkin kararına yönelik, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'na, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından bir gazeteci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'na ilişkin kararına yönelik görüşünü sordu.     

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel mahkeme, sarayın mahkemesidir. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkenin hukukun kırıntısı kaldıysa, biz de mücadelemizi yapacağız." yanıtını verdi.     

 

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