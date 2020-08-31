Son dakika... Mahkeme mağduru dinlemedi karar bozuldu

Mağdur Ş. B.’nin dinlenmesi ve Adli Tıp İhtisas Kurulu’ndan rapor alınması gerekçesi ile hükmü bozan İstanbul BAM, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Bozma kararının yerinde olduğunu belirten Ş. B.’nin avukatı Aylin Esra Eren, “Ancak ne yazık ki mağdur Ş. B. ve ailesine ulaşılamamaktadır. Ailesi tarafından saklandığını düşündüğümüz mağdur, mahkeme tarafından da adeta yok sayılmıştır” dedi.

“MAĞDURA VE AİLESİNE ULAŞILAMAMAKTADIR”

Ş. B.’nin avukatı Aylin Esra Eren bozma kararına ilişkin şunları söyledi: “Bu bozma kararı yerinde bir karar olmuştur. Ancak ne yazık ki mağdur Ş. B. ve ailesine ulaşılamamaktadır. Ailesi tarafından saklandığını düşündüğümüz mağdur, mahkeme tarafından da adeta yok sayılmıştır, kendisine beyanı alınması ve sağlık raporunun yenilenmesi için ulaşılmaya dahi çalışılmamıştır. Usuli anlamda eksik inceleme yapan, yeterli delil toplamayan ilk derece mahkemesinin şu aşamadan sonra yargılama usullerine uygun, tüm delilleri eksiksiz toplayacağı, davanın bel kemiği olan mağdurunun beyanını almak için kendisine ulaşmaya çabalayacağı, dosyaya sunulan adli raporun yenileneceği bir yargılama yapılmasını umuyoruz.”