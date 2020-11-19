MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Genç müzisyen Şahan Dinç maganda kurşunuyla kör oldu! Yakalandılar
GeriGündem Son dakika... Genç müzisyen Şahan Dinç maganda kurşunuyla kör oldu! Yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... Genç müzisyen Şahan Dinç maganda kurşunuyla kör oldu! Yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Genç müzisyen Şahan Dinç maganda kurşunuyla kör oldu! Yakalandılar
Abone Olgoogle-news

İstanbul Şişli'de müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle kör oldu. Şahan Dinç'in maganda kurşunuyla yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Kasım'da saat 01.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde çıkan silahlı kavgaya pencereden bakan Dinç, pompalı tüfekle açılan ateşle gözünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dinç, sağ gözünü kaybetti.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A'nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç'in yaralandığını belirledi.

Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K'yi (20) aynı gün yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maganda kâbusu: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünü kaybetti...
Maganda kâbusu: Genç müzisyen Şahan Dinç gözünü kaybetti...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle