Son dakika... Maden kazasında son durum... Yangına giden yol kesildi

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında, 14 Ekim'de saat 18.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada 41 işçi hayatını kaybetti, 58 işçi kurtarıldı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden işçilerden 35'i dün toprağa verilirken, 6 işçi ise bugün defnedilecek.

Maden ocağında kalan işçilerin tamamının çıkarılması sonrası bölgede çalışmalar sürüyor. Ekipler bir taraftan içeride oluşan göçüklerin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da biriken gaz ve dumanın tahliyesi devam ediyor. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

ALEVLERİN YAYILMASINI ENGELLEMEK İÇİN BARAJ UYGULAMASI DEVREYE ALINDI

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Öte yandan, CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, maden bölgesinden son bilgileri paylaştı.

Türkeş şunları anlattı:

"Maden bölgesinde arama kurtarma çalışmaları dün tamamlanmıştı. Patlama sırasında yerin altında 110 madenci vardı. Bunların 10 tanesinin yaralı, 41 tanesinin de hayatını kaybettiğini söyleyelim. Tedavileri devam eden işçiler var. Dün bazı işçiler için cenaze töreni düzenlenmişti. Cenaze törenleri bugün de devam edecek. Bakan Soylu da işçilerin cenaze törenlerine katılacak.

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Şu anda çalışmalar, patlama sonrasındaki yangını söndürmeye yönelik devam ediyor. Patlama yerin 300-350 metre altında gerçekleşmişti. 'Galeri' adı verilen maden bölgesinde yangının devam ettiği belirtiliyordu. Yangının nedeninin tahkimat yangını olduğu söyleniyor yani derinlere doğru inerken açılan koridorların açık kalması için yerleştirilen tahta parçalarının yandığı belirtiliyor. Yerin altında birkaç kilometrelik koridorlar var. Bu koridorlardaki tahta parçaları yanıyor.

Tehlikeli durum aslında bu yangın ama daha büyük bir yangın ortaya çıkabilir. Alevlerin kömür yataklarına ulaşmasını engellemek için baraj uygulaması adı verilen bir önlem devreye alındı. Bu yangının çıktığı bölmeye giden hava akış ve hava çıkış noktalarına 14 metrekarelik at nalı şeklindeki koridorlara makine indirilerek beton döküldü. Betonla birlikte hava akışının engellenmesi için çalışma yürütüldü. Bu çalışma tamamlandı.

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OKSİYEN SEVİYESİNİN AZALMASI BEKLENİYOR

Şimdi ölçüm cihazlarıyla alevlerin olduğu bölgede ölçüm yapılacak. Eğer oksijen seviyesi azalırsa bu baraj uygulamasının başarılı olduğu anlaşılacak. Eğer bu olmazsa yeni tedbirler alınacak. Peki alevler ne zaman sönecek? Buna ilişkin net bir bilgi yok aslında. Zonguldak'tan gelen teknik ekipler bu konuda malzeme ve işçiliğin önemli olduğunu söylediler ve alevlerin büyüklüğünün de önemli olduğunu anlattılar. Oksijen seviyesi yüzde 5'e düşünce alevler azalacak ve karbonmonoksit gibi zehirli gazların da son bulacağı belirtiliyor.

maden OCAĞI FAALİYETİNE DEVAM EDECEK Mİ?

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Madende çalışmalar devam edebilir mi? Teknik ekipler net konuştu ve yetkililer karar verecek dedi. Baraj uygulaması başarılı olursa, çalışmaların başlaması için bir sakınca yok. Patlamanın olduğu bölge kapatılır, madenin diğer kısımlarında yeni koridorlar açılıp çalışmalar devam edebilir. Ama tabi ki net açıklama yetkililerden gelecektir. Ekipler birkaç saat arayla madenin altına iniyor ve çalışmalarını yürütüyor."