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Son dakika... Lütfü Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa etti

#İyi Parti#Lütfü Türkkan#İstifa

Bingöl'de tartıştığı şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, polis ekiplerinin olay yerinden uzaklaştırdığı Tahir Gümren'in yanına gelerek bu kişiye küfretti.

Tepki çeken olay sonrası özür dileyen Türkkan, görevinden istifa etti. Türkkan, partisinin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" dedi.

İYİ Parti TBMM Grubu, Lütfü Türkkan'ın yerine yeni grup başkanvekili seçmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan ise Lütfü Türkkan ile ilgili şu detayları paylaştı:

Lütfü Türkkan grup başkanvekilliği görevinden istifa etmiş oldu. İYİ Parti'nin mevcut grup başkanvekillerinden Musavvat Dervişoğlu, "Herhangi bir görevden alma durumu söz konusu olmayıp sayın Lütfü Türkkan bize ulaşan dilekçesinde de belirtildiği gibi Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'in talebi üzerine görevinden istifa etmişledir" açıklamasında bulundu.

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Yani görev değişikliğinin sebebi de bu şekilde netleşmiş oldu
Lütfü Türkkan aldığı tepkilerden sonra bir özür videosu da yayınlamıştı. Lütfü Türkkan'ın İYİ Parti Grup Başkanlığı'na verdiği dilekçede de "Genel başkanımız sayın Meral Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadeleriyle de İYİ Parti Grup Başkanlığı'na başvurdu Türkkan.

İstifa dilekçesi de işleme konuldu. Yarın İYİ Parti grubu saat 14:00'te toplantıya çağrılacak, Türkkan'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine İYİ Parti'den bir isim seçilecek.

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#İyi Parti#Lütfü Türkkan#İstifa

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