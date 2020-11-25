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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Lüks cipte infaz! Ölü ve yaralılar var

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Antalya'nın Varsak semtinde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda 34 DKF 631 plakalı lüks cipteki 2 kişi tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Lüks cipin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika... Lüks cipte infaz Ölü ve yaralılar var

 

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