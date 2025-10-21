Son dakika... Lübnan tezkeresi 2 yıl uzatıldı

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak TBMM tarafından 31 Ekim 2024'ten itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

UNIFIL'in görev süresinin BMGK kararıyla 31 Aralık 2026'ya kadar son kez uzatıldığı belirtilen tezkerede, 2027 yılına kadar UNIFIL'in tedricen tasfiyesine başlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik koşulları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması ve tedricen tasfiyesi yönündeki 2790 Sayılı Kararı uyarınca hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 1701 Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren 2 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

GÖRÜŞMELERDEN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, geçici görev gücünün Lübnan'da barışı sağlamak gibi bir vasfının olmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Askerimizin orada bulunması, Lübnan'la olan tarihi ilişkilerimizin hatırlatılması, bir yumuşak güç unsuru olarak orada görev yapması anlaşılabilir bir şeydir. Bu noktada, zaten 2027 yılı itibarıyla tedricen tasfiyesine karar verilmiş, son kez uzatıldığını anlıyoruz. Bu anlamda, yumuşak gücümüzün Lübnan'da var olması gerekçesiyle bu tezkerenin olumlu yönde olduğunu ifade etmek istiyorum."

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Lübnan'ın bir zamanlar "Doğu'nun Paris'i" olarak anıldığını ancak bugün siyasi hayatı parçalanmış, devlet kurumları felç olmuş, kendi sınırlarını bile koruyamayacak bir Lübnan'la karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkkan, İsrail'in Lübnan'ı bombaladığını ancak UNIFIL'in sadece seyrettiğini ileri sürerek, "Bugün İsrail isterse Beyrut'ta, hatta Şam sokaklarında bile istediği operasyonu çekebiliyor. Hal böyleyken bu tezkereyi neden iki sene uzatıyoruz? Neyi, kimi kimden koruyoruz? İki yıl içerisinde nelerin gerçekleşmesini öngörüyorsunuz? Yaşadığımız son iki yıl önümüzdeki iki yılın habercisi mi?" ifadelerini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İsrail saldırılarının ulaştığı ülkelerden biri Lübnan'ın barış ve istikrarının sadece bu ülkenin değil tüm bölgenin ortak meselesi olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonu'nun dahi İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Dahası, soykırımcı Netanyahu BM misyonunu Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için açıkça tehdit etmiş, İsrail tankları Birleşmiş Milletler mevzilerine girerek birçok asker ve personelin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Bu durum, söz konusu misyonun İsrail'in hedefinde olduğunu ve daha fazla desteklenmesi gerektiğini göstermiştir. Ne yazık ki uluslararası sistemin çifte standartlı yapısı mazlumun değil, zalimin yanında durmaktadır. Unutulmamalıdır ki Türk milleti tarih boyunca zalime karşı durmuş, mazluma kol kanat germiştir. Türkiye'nin Lübnan'daki varlığı da işte bu tarihi ve insani sorumluluğun somut bir tezahürüdür."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, "UNIFIL" diye kısaltılan, Birleşmiş Milletlere bağlı Geçici Görev Gücü'nün 1978'de kurulduğunu, o tarihten beri Orta Doğu'da barışın ne derece sağladığının bir soru işareti olduğunu söyledi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye'nin güvenliğinin Şanlıurfa'dan başladığını savunarak, "Kendi toprağımıza, insanımıza odaklanmalıyız. Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Gaziantep. Bunlar sadece şehir değil, Türkiye'nin kalkanıdır. Şanlıurfa'nın sınır güvenliği zayıfsa Türkiye'nin güvenliği de zayıftır. Askerimiz Türkiye'nin askeridir, görevi Türkiye'nin güvenliğini sağlamak olmalıdır. Kaynağımızı, enerjimizi, insan gücümüzü Lübnan'a değil Şanlıurfa'ya yöneltmeliyiz çünkü milli güvenlik önce kendi sınırlarımızdan başlar." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de "Hangi siyasi amaçlarla askerlerimizi gönderiyoruz bilmiyoruz. Hangi siyasi amaçlar gerçekleşirse askerlerimiz Türkiye'ye dönmeyeceklerdir, bunu bilmiyoruz. Hedefimiz ne? O hedefimiz nasıl gerçekleşiyor? Bunların yanıtlarını bilmiyoruz." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, UNIFIL'in İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından kurulduğunu belirtti.

İsrail'in saldırganlığının sadece saldırdığı ülkelerle değil tüm insanlığı etkilediğini anlatan Maviş, "Bu saldırganlık görmezden gelindikçe hatta bu saldırganlığın arkasında duruldukça kaybeden sadece Gazze değil, bütün insanlık olmaktadır. Bugün Lübnan'da üç milyona yaklaşan Filistinli mülteci yaşamaktadır. İsrail hala Golan Tepelerinde işgalci olarak bulunmaktadır." dedi.

Kötülüğün, siyonizmin içgüdüsel hali olduğunu belirten Maviş, "Filistin'e reva görülen eziyet bütün insanlığa reva görülen eziyettir. İsrail'e karşı bazı devletlerin yapamadığını batılı şehirlilerin meydanlarını dolduran halklar yapmıştır. Halkların sesine kulaklarını tıkayan siyasetçiler halklarına rağmen İsrail gaddarlığını sürdürmek istemişlerdir ancak her şeye rağmen insanlığın vicdan cephesi kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Maviş, bölgede Türkiye'nin tek taraflı ve edilgen bir rol yerine küresel barış ve istikrar için rol almasının önemli olduğunu ifade ederek, "

“TÜRKİYE BÖLGENİN ASLİ UNSURUDUR”

Maviş, bölgede Türkiye'nin tek taraflı ve edilgen bir rol yerine küresel barış ve istikrar için rol almasının önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye bölgenin asli unsurudur. Her zaman bölgede yaşanan gelişmelerde temel aktör olarak yer alacaktır." dedi.

Görüşmelerin ardından UNIFIL kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.