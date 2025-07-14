Son dakika: LGS tercihleri başladı

Haberin Devamı

15 Haziran’da 963 bin 142 adayın ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Çok sayıda öğrencinin takip ettiği sınavda tercihler bugün itibariyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

LGS kapsamındaki merkezî sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.



e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.



Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.



Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.



Tercih robotu kullanıma açıldı

Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.



Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.



LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Haberin Devamı

TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!