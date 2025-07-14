×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: LGS tercihleri başladı

Güncelleme Tarihi:

#LGS#MEB#Sınav
Son dakika: LGS tercihleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 10:34

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihlerin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada LGS yerleştirme sonuçlarının, 4 Ağustos'ta açıklanacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

15 Haziran’da 963 bin 142 adayın ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Çok sayıda öğrencinin takip ettiği sınavda tercihler bugün itibariyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

LGS kapsamındaki merkezî sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercih robotu kullanıma açıldı
Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Haberin Devamı

TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

Gözden Kaçmasın2025 LGS Türkiye birincileri hangi illerden Hepsi tam puan aldı: İşte başarının sırrı2025 LGS Türkiye birincileri hangi illerden? Hepsi tam puan aldı: İşte başarının sırrıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınLGS’de şaşırtan sonuç... 719 öğrenci tam puan aldıLGS’de şaşırtan sonuç... 719 öğrenci tam puan aldıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınLGS birincisi engel tanımadı Günde 2 saat çalıştı şampiyon oldu: Çok fazla soru çözmektense...LGS birincisi engel tanımadı! Günde 2 saat çalıştı şampiyon oldu: Çok fazla soru çözmektense...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS#MEB#Sınav

BAKMADAN GEÇME!