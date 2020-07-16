Son dakika! LGS sonuçları açıklandı

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, sınav performansı ile öğrencilerin okuldaki başarılarının güçlü bağlantıya sahip olduğunu gösterdi.



Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde en düşük başarıyı Matematik alt testinde gösterdi.