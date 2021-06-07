Son dakika: LGS arasında tepki çeken olay! Valilik hemen harekete geçti

Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda dün yapılan LGS sınavının ilk bölümü tamamlanınca öğrenciler okul bahçesine çıkarıldı. İddiaya göre, bu sırada okula gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşi, bahçeye alınarak çocuğuyla görüştü. Ancak diğer velilerin okul bahçesine girişlerine izin verilmedi. Öğrenci velileri bu duruma tepki gösterirken İlyas Balı, okul bahçesine çıkan çocuğuyla görüşemediğini ifade ederek, “Mola esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan bir beyefendiyi polisler içeriye aldı. Daha sonra polislere biz halk olarak gittik, ‘Bu beyefendi niye giriyor, bizi niye almıyorsunuz?’ dedik. Bize ‘öğrencisine bir şey verecekmiş’ diye cevap verdiler. Öğrencimize biz de su vereceğiz, bizim de içeriye girmemiz gerekiyordu. Daha sonra o şube müdürünü yaklaşık 20 dakika sonra çıkarabildiler. Bu konuda şikayetçiyiz. Sayın valimizden rica ediyoruz. Benim çocuğumun burada 11 aylık emeği var, herkesin çocuğunun emeği var. Birileri kalkıp da torpilli olamaz burada. 20 dakika boyunca içeride çocuğunu yedirdi içirdi, güzelce besledi sonra çıktı” dedi.

'KURALLLARA HERKES UYMAK ZORUNDA'

Velilerden Süleyman Doğru da okul bahçesine alınmamalarına tepki göstererek şunları söyledi:

“Şube Müdürü olduğunu söyleyen bir kişi eşi ve kendisiyle içeriye girmeye çalışıyor, çocuğuna yiyecek içecek götürüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim herkesin çocuğu özel, herkesin çocuğu güzel kimsenin bir farklılığı yok. Ben de sabahın 5’inde kalktım çocuğum sınava gelsin diye bekledim burada.

Herkes de bekledi. Kuralları koyanlar, kendileri için kaldırıyorsa burada bir sıkıntı var. Birileri kural koyuyor herkes uymak zorunda. Sayın valimiz de bu işin gereğini yapsın yani herkesin çocuğu var. Bir kural var, buraya veliler giremiyor, çocuklarına su, yiyecek götüremiyor. Ben götüremiyorsam kimse götürmeyecek.”

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Velilerin tepkisi üzerine Bilecik Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilimiz Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda yapılan Liseye Giriş Sınavı ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyuruluyor” denildi.

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