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GeriGündem Son dakika... Leyla Güven'in evinde gözaltına alındığı HDP'li Semra Güzel'e soruşturma
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DHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Leyla Güven'in evinde gözaltına alındığı HDP'li Semra Güzel'e soruşturma

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Son dakika... Leyla Güven'in evinde gözaltına alındığı HDP'li Semra Güzel'e soruşturma
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Diyarbakır'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in evinde yakalanarak gözaltına alındı. Güven, bu sabah saatlerinde gözaltına alınırken Semra Güzel'in yanı sıra HDP Van Milletvekili Tayip Temel ve 2 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçluyu kayırma' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar birazdan...

Terör davasında ceza almıştı HDPli Leyla Güven, milletvekilinin evinde gözaltına alındı
Terör davasında ceza almıştı! HDP'li Leyla Güven, milletvekilinin evinde gözaltına alındı

 

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