Son dakika... Levent Üzümcü gözaltına alındı

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 08:52
Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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