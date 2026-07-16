×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Levent Üzümcü gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Levent Üzümcü#Gözaltı#Soruşturma
Son dakika... Levent Üzümcü gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 08:52

Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "LeventUzumcu" isimli sosyal medya kullanıcısı olduğu tespit edilen Üzümcü hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözden KaçmasınÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: 25 gözaltı kararıÜnlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon: 25 gözaltı kararıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldıNasuh Mahruki hakkında soruşturma başlatıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Levent Üzümcü#Gözaltı#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!