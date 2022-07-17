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Son dakika... KYK kredi borcu düzenlemesi için tüm gözler Kabine Toplantısı'nda

#Kabine Toplantısı#KYK#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... KYK kredi borcu düzenlemesi için tüm gözler Kabine Toplantısında

Milyonlarca genç, KYK kredi borcu düzenlemesi için gözlerine Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kredilerin geri ödemesine ilişkin çalışmaları yarınki kabine toplantısından sonra açıklaması bekleniyor.

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Milyonlarca genç, KYK kredi borçları için yeni bir düzenleme bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu beklentiye, "biz gençlerimizi faize de enflasyona da kurban etmeyiz" açıklamasıyla karşılık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.

TÜM GÖZLER YARINKİ KABİNE TOPLANTISI'NDA

KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler yarın yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNEDE AÇIKLAYACAĞIZ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da Saraçhane'de yaptığı konuşmada KYK faizlerine ilişkin "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız" demişti.

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BAKAN KASAPOĞLU: MÜJDELERİ CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da CNN TÜRK yayınında "Biz hiçbir konjektöre öğrencilerimizi feda etmeyiz. Her şey hazır, Kabine toplantısı sonrası gençlerimizle ilgili müjdeleri cumhurbaşkanımız açıklayacak. Gençlerimizi fırsatçılığın malzemesi haline getirmeyiz. Gençlerimizin ve ailelerin mutluluğu önemli" demişti.

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#Kabine Toplantısı#KYK#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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