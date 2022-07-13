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Son dakika: KYK borçlarına müdahale edilecek mi? Bakan Kasapoğlu’ndan açıklama

#KYK#Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu#Kabine

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden (KYK) aldığı borçların faizine ilişkin, "Biz hiçbir zaman gençlerimizi mağdur etmedik. Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak" şeklinde konuştu.

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Bakan Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıklamak üzere bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası gençlere verdiği müjdeyi hatırlatarak, "Ülkemizin gurur tablosu olan yurtlarımızın her daim milletin hizmetinde olması en büyük misyonumuz. Pandemi döneminde bunu gördük. Pandemi sürecinde karantina uygulamasını başarılı şekilde uygulayan ülkeydik. Bunun arkasında pek çok faktör olduğu gibi en önemli faktörlerden biri de Türkiye'nin güçlü, modern tıp altyapısıydı.

Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm bu memleketin evlatlarının hatta yurt dışından gelen misafirlerin de yurdudur. Ve bu yaz yeni bir uygulamaya geçiliyor. Pandemi süreci sonrası bu yılı biz, 'Hareketlilik Yılı' olarak ilan ettik. Bu kapsamda gençliğimizin seyahat etmesin istiyoruz.

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15 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde; Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye kadar tüm gençlerimiz nereyi gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda konaklama imkanı sağlayacağız. Bu anlamda da inşallah gençlerimiz bu yazı dolu yaşayacaklar" dedi. Kasapoğlu ayrıca, uygulamadan daha fazla gencin faydalanabilmesi için her ilde 3'er gün konaklama süreci olduğunu söyledi.

'GENÇLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Konuşmasının ardın basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, bir gazetecinin 'KYK borçlarında ana paranın 2-3 katına çıkan faizler var. Bu faizlerin silinmesi ve affedilmesi konusunda herhangi bir çalışma var mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Bu, işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil.

Son dakika: KYK borçlarına müdahale edilecek mi Bakan Kasapoğlu’ndan açıklama

Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç. Gençlerimizi bu anlamda hiçbir zaman mağdur etmedik. O yüzden bu anlamdaki yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara elbette bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Bunla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır.

Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu etraflıca gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Nasıl asgari ücrette, emeklilerde, memurlarda, pandemi sürecinde sosyal politikalarla süreçleri yönettiysek aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimizi ne ekonomik konjonktürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz." (

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