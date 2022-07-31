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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

#İstanbul#Kuzey Marmara Otoyolu#Zincirleme Kaza

İstanbul Sarıyer'de Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Biri yolcu otobüsü olmak üzere üç aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde biri yolcu otobüsü olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Olay yerinden fotoğraflar...Olay yerinden fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye erleri, araçtan çıkardıkları yaralıları güneşten korumak için üzerlerine örtü açıp, korkanları teskin etmeye çalıştı. Kaza haberini alan kazazedelerin yakınları da olay yerine geldi. Otobüste bulunan yolcular kazayı yara almadan atlatırken, şok geçiren bir kadın yolcunun çocuğuna sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: Yaralılar var

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#İstanbul#Kuzey Marmara Otoyolu#Zincirleme Kaza

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