Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 can kaybı, 20 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Korkunç kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Tokat İstikametinden Tekirdağ istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcuda 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15’te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır. Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

