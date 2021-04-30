Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) -
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Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Edirne istikameti trafiğe kapandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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