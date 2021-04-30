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Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Edirne istikameti trafiğe kapandı

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Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Edirne istikameti trafiğe kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Kireç yüklü TIR, köprünün ayağına çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine, itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza Edirne istikameti trafiğe kapandı

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