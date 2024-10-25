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Son dakika... Irak'ın kuzeyinde 34 terör hedefi imha edildi! MSB: Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam

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#MSB#Kuzey Irak#Hava Harekatı
Son dakika... Irakın kuzeyinde 34 terör hedefi imha edildi MSB: Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 01:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Gece-gündüz durmadan, yorulmadan şehitlerimiz için vurmaya devam!" denildi.

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MSB Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30'da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir.

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İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

 

MSB'DEN "DAİMA HAZIR" PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, hava harekatı öncesi "Daima hazır" notuyla bir paylaşım yapılmıştı.

 

 

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#MSB#Kuzey Irak#Hava Harekatı

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