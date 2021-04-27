Son dakika... Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! MSB o anları paylaştı
Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB, operasyonun görüntülerini paylaştı. Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Böylece Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.''
1️⃣ Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.https://t.co/mFBkhDgt48#MSB #TSK pic.twitter.com/P5zeHxGlgA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 27, 2021
''ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI''
Bakanlık bugün yaptığı bir diğer açıklamada da ''Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak'' demişti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
"Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Çalım’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak.
Kahraman şehidimizin saldırıya uğradığı bölgede tespit edilen 1 PKK’lı terörist, silahlarıyla beraber kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Teröristin yanında AK-47 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ve 2 adet mühimmatı olduğu belirlendi.
Operasyonlar sırasında şehit düşen Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
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