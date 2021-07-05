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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika... Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı, muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.

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